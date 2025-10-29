Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

Sakarya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü kutlandı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın Valilik Çalışma Ofisi'nde il protokolünün tebriklerini kabul etmesiyle başlayan program, Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen geçit töreniyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, birçok aile çocuklarıyla Türk bayraklarıyla tören alanını doldurdu.

Vali Doğan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve kent protokolü, vatandaşları selamladı.

Doğan, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ortak geleceğin güvencesi olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin mübarek kanı ve gazilerimizin fedakarlığı üzerine kurulmuş kutlu bir emanettir. Bu emaneti taşımak, güçlendirme geleneği kesinlikle atlamak en önemli görevimizdir, en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin yapıldığı ve bando eşliğinde resmi geçit yapılan törene, milletvekilleri, kent protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK yetkilileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - Bartın Bartın Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır'ın askeri tören aracıyla alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Arslan, geçen 102 yıl içinde nice badireler atlatan Cumhuriyetin dimdik ayakta kalmayı başardığını, milletin birliği ve dirayetiyle daha da güçlendiğini söyledi. Bugün bilimde, sanayide, savunma teknolojilerinde, kültürde ve sporda yükselen bir Türkiye'nin, Cumhuriyet'in sağladığı özgür ve bağımsız düşünce ortamının eseri olduğunu vurgulayan Arslan, "Her alanda önemli atılımlar gerçekleştiren ülkemiz bugün, hayal edilmesi güç büyük projeleri hayata geçirerek, gelişen demokrasisiyle uluslararası arenada saygın ve etkili bir aktör haline gelmiştir." diye konuştu.

Vali Arslan'ın konuşması sırasında etkili olan sağanak nedeniyle gösteri yapacak öğrenciler kapalı alanlara alınırken, kutlamalar tören geçişiyle sonlandırıldı. Sağanağın etkisini yitirmesiyle öğrenci ve velilerin talebi üzerine bazı okullar gösterilerini sundu. - Düzce Düzce Valiliği önünde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını dile getirdi. Aslan'ın konuşmasının ardından mehteran takımı sahne aldı, halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Daha sonra, askeri birlikler, mehteran takımı, sporcular, öğrenciler ve araç kortejinden oluşan tören geçişi yapıldı. - Bolu Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kent Meydanı’nda tören düzenlendi.

Vali Aydın, Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın askeri tören aracının üzerinden törene katılanlar ile vatandaşları selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından dünya ve Avrupa çapında derece elde eden milli sporculara ödülleri Vali Aydın tarafından hediye verildi. Kutlama programı tören geçişiyle sona erdi. Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüklerinin gösterileri beğeni topladı. Kent Meydanı’ndan belediye önüne kadar yürüyen komandolar, "Her Türk Asker Doğar", "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Vatan Sana Canım Feda", "En Büyük Türk Atatürk" ifadeleri eşliğinde uygun adım yürüyüş gerçekleştirdi, "Komando Andı" okudu. Törene, Milletvekilleri Türker Ateş ve İsmail Akgül, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, gaziler, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Zonguldak Zonguldak Valiliği makamında gerçekleştirilen törende, Vali Osman Hacıbektaşoğlu tebrikleri kabul etti. Törene, AK Parti Genel Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Site Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Hacıbektaşoğlu, aynı bayrak altında buluşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Aziz milletimizin küllerinden yeniden doğarak bağımsızlığını tatlandırdığı bu büyük günün üzerinden tam 102 yıl geçti." dedi. Halk oyunları gösterilerinin sahnelendiği törenin devamında Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı bisiklet sporcuları Vali Hacıbektaşoğlu'na bayrak takdim etti.