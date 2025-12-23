Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da "Hastalıklarda Antibiyotiklerin Etkisiz Kaldığı Bir Dünyaya Ne Kadar Hazırız?" söyleşisi düzenlendi

        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) gerçekleştirilen "Bilim Kafe" etkinliğinde antibiyotik direncinin nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları anlatıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:10
        Bartın'da "Hastalıklarda Antibiyotiklerin Etkisiz Kaldığı Bir Dünyaya Ne Kadar Hazırız?" söyleşisi düzenlendi
        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) gerçekleştirilen "Bilim Kafe" etkinliğinde antibiyotik direncinin nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları anlatıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Rektörlük Konferans Salonu'nda "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, "Hastalıklarda Antibiyotiklerin Etkisiz Kaldığı Bir Dünyaya Ne Kadar Hazırız?" başlıklı söyleşi düzenlendi.

        Etkinliğin açılışında konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, antibiyotik direncinin günümüzde küresel sağlık tehdidi haline geldiğini belirterek, konuya ilişkin farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

        Akkaya, "Antibiyotikler, basit bir enfeksiyonun ölümcül olduğu dönemleri geride bırakmamızı sağlamış, modern tıbbın temel taşlarından biri olmuştur. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütünün de vurguladığı gibi antibiyotik direnci, bir sağlık sorunu olmasının yanı sıra farklı boyutları olan küresel bir krizdir. Bu konuda farkındalığın artırılması için üniversitelere ve bilim insanlarına büyük sorumluluk düşmektedir." ifadesini kullandı.

        BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Nakipoğlu 20-30 yıl önce belli dozda kullanılan antibiyotiklerin, bugün veya yakın gelecekte aynı dozda etki etmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Akut şekilde ortaya çıkan dirençli bakteriler, insanların hastaneye yatış sürelerini uzattığı gibi hatta ölüme varan sonuçlara yol açabilir. Antibiyotikler özellikle hayvan çiftliklerinde kapalı ortamlarda yetiştirilme süreçlerinde çok yüksek dozlarda kullanılıyor. Antibiyotikler tamamen sindirilmeden dışarı atıldığı için bunlar yüzey sularında zamanla birikiyor. Projede antibiyotik kalıntılarının yüzey sularında birikmesinin önüne geçmek için özel antibiyotik giderim sistemleri geliştirmek istiyoruz. Böylece Londra Kingston Üniversitesi işbirliğiyle hem sağlık hem çevre odaklı yaklaşım ortaya koyuyoruz."

        Programda, Londra Kingston Üniversitesinden Prof. Dr. Mouhamad Khoder de su ortamındaki antibiyotik kalıntılarını gidermeyi hedefleyen "Antibiyotiklerin Biyolojik ve Çevresel Ortamlardan Uzaklaştırılması Yoluyla Antimikrobiyal Direncin Ele Alınması" başlıklı proje hakkındaki sunumunda yürütülen çalışmaları anlattı.

        BARÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Cem Burak Yıldız konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

