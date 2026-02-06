Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da anne adayları gebe okulunda aldıkları eğitimle bilinçleniyor

        Bartın'da anne adayları, daha rahat hamilelik ve doğum süreci geçirebilmeleri amacıyla gebe okulunda bilgilendiriliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:55
        Bartın'da anne adayları gebe okulunda aldıkları eğitimle bilinçleniyor
        Bartın'da anne adayları, daha rahat hamilelik ve doğum süreci geçirebilmeleri amacıyla gebe okulunda bilgilendiriliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren gebe okulunda ebe ve uzmanlar tarafından hafta içi her gün düzenlenen eğitimde, anne adaylarına beslenme, gebelik egzersizi, doğum, lohusalık, bebek bakımı ve emzirme gibi konularda bilgi veriliyor.

        Uzmanlar, hamileliklerinin sağlıklı ilerlemesi için rehberlik yaptıkları kadınların fiziksel ve psikolojik olarak da doğuma hazırlanmasına yardımcı oluyor.

        Oyuncak bebekler üzerinde emzirme, yıkama, yatırma gibi konularda pratik yapma fırsatı yakalayan anne adayları, doğumun korkusunu da en aza indirme imkanı buluyor.

        Pilates, nefes egzersizi, gaz çıkarma, annenin lohusalık dönemindeki psikolojik hali gibi pek çok konuda uzmanlar ve ebeler eşliğinde düzenlenen eğitimlere, gebelerin yanı sıra gebe olmayan kadınlar da katılabiliyor.

        - "Yılda ortalama 750 anne adayı gebe okulundan istifade ediyor"

        Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Burcu Acar, AA muhabirine, eğitimlerin 2013 yılında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde "gebe sınıfı" adı altında verilmeye başlandığını, 2018 yılından itibaren de Yaşam Merkezi'nde gebe okulu olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

        Acar, gebelik süreci, lohusalık, yeni doğan bakımı konularında annelik süreci boyunca en bilimsel, güncel ve doğru bilgiyle kadınların yanında olmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Eğitimlerden sonra doğum yapan annelerden aldıkları geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Acar, şöyle konuştu:

        "Anne adaylarıyla görüştüğümüzde özellikle psikolojik anlamda kendilerini daha güvende ve iyi hissettiklerini görüyoruz. Burada sadece anne adaylarına değil, babalara ve çocuğun bakımında yardımcı olacak diğer aile üyelerine de hem teorik hem pratik eğitimler veriyoruz. Dolayısıyla hem bebeğin hem annenin sağlığı için ortam oluşturmuş oluyoruz. Bilinçli anne demek bilinçli çocuk, bilinçli aile, bilinçli toplum demek."

        Acar, gebelerle doğumhane ziyareti yaptıklarını, ortamı gösterdiklerini ve onları ebelerle tanıştırdıklarını anlatarak, yılda 700-750 gebenin okuldan istifade ettiğini de aktardı.

        - "Hocalarımız sayesinde doğum korkumu yendiğimi düşünüyorum"

        Anne adayı İlknur Özdemir, ilk gebeliğini yaşadığını, gebe okulunda aldıkları eğitimlerle kafalarındaki soru işaretlerinin giderildiğini söyledi.

        Özellikle ilk doğum yapan kadınlar için doğumun bir bilinmezlik olduğuna işaret eden Özdemir, "Ebelerimiz, uzmanlarımız burada bizi bilgilendiriyorlar, hamileliğimizin nasıl ilerleyeceği, bebeklik, çocukluk döneminde neler yapmamız gerektiği konusunda bizi aydınlatıyorlar. Yine hastane gezimizle doğumhaneyi de görmüş, tanımış oluyoruz." diye konuştu.

        Miray Gündüz Dursun da 12 yıl aradan sonra ikinci gebeliğini yaşadığını ve ilk doğumunun ardından yaşanan değişimleri ve gelişmeleri öğrenmek için gebe okuluna geldiğini kaydetti.

        İlk gebeliğinin sezaryanla sonuçlandığını, ikinci doğumunu normal gerçekleştirmek istediğini belirten Dursun, "Burada hocalarımız sayesinde doğum korkumu yendiğimi düşünüyorum. Normal doğumu tecrübe etmedim. Bana en büyük katkısı normal doğumda korkumu yenmek olacak." dedi.

        Aynur Nihal Bayram ise hamile olmamasına rağmen gebe okuluna geldiğini dile getirerek, "Burada gerçekten ebelerimiz ve uzmanlar, gebelik, doğum ve annelik süreciyle ilgili güzel bilgiler veriyorlar. Hamile değilim ama doğumdan çok korktuğum için eğitime katıldım. Hamile olduğumda da sezaryan düşünüyordum ama eğitimlerden sonra korkularımı yendim, normal doğuma daha çok adapte oldum çünkü daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

