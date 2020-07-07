Topraksız tarımı teknoloji ile buluşturdular Gençlere tarım sevgisi aşılanıyor

Bartın’da gençlerin tarıma yönelmesini sağlamak amacıyla teknolojik imkanlar kullanılarak serada topraksız domates, biber, salatalık ve çilek yetiştirildi.



Bartın’da Bartın Bilim Eğitimi Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı, Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi tarafından desteklenen Sanayi Devrimi 4.0 Yolculuğunda Gençlerle Robotik Sistem Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında gençlere tarımsal faaliyet bilinci aşılanıyor. Bartın Belediyesi tarafından Karaçay mevkiinde oluşturulan serada, dernek yönetimi ve gençlerin kendi imkanları ile oluşturdukları teknolojik altyapı sayesinde sulamadan havalandırmaya bütün sistem uzaktan kontrolle yapılabiliyor. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Fizik Öğretmeni Yücel Yüzlü, topraksız tarım üretim biçimini gençlere göstererek sevdirmek ve modern tarım sisteminin temellerini atmak amacı ile böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüzlü, uyguladıkları sistem sayesinde yüzde doksan oranında su tasarrufu sağladığı ve toprak kirliliğinden dolayı gelişen teknolojiye ayak uydurmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Yüzlü, Bu serada genç öğrencilere topraksız tarım üretim biçimini ve robotik kodlama eğitimi vererek onlara tarımı sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Yüzlü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Amacımız gençlerimize bitki yetiştirmeyi sevdirmektir. Bunun yanında gençlerin en büyük avantajı, teknolojiyi seviyor olmalarıdır. Biz teknolojiyi de tarımın içine katarak öğrencilerin ilgi ve alakalarını tarımın bu güzellikleri ile birleştirmek istedik. 9 aydır da öğrencilerimize bu eğitimi veriyoruz. B,itki yetiştirmeyi onlara öğretiyoruz, hem de teknolojinin, robotik kodlamanın tarımda nasıl kullanılabileceği ile alakalı çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

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