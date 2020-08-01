Amasra, bayramda tatilcilerin akınına uğradı 



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor. İlçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluşurken, plajda şemsiye açacak yer kalmadı.

Amasra'da Kurban Bayramı öncesinde 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda bütün rezervasyonlar doldu. Bayramın ikinci günü Amasra'ya günübirlik gelenler, yoğunluk oluşturdu. Trafik polisleri gelen araçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka yönlendirdi.

Amasra Çekiciler Çarşısı´nda ve Amasra Kalesi'nde yoğunluk nedeniyle yürüyecek yer kalmadı. Büyük Liman ve Küçük Liman mevkiinde bulunun plajda ise denize giren turistler nedeniyle şemsiye açacak yer bulunamadı. Hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken, tatilciler dezine girip serinledi. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler kenardaki ağaçların altında gölgede oturmayı tercih etti. Tekne turuna çıkan tatilciler Tavşan Adası ve Amasra Kalesini denizden izleme imkanı buldu. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyardı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "4 günlük bayram tatili nedeniyle böyle bir yoğunluk beklemiyorduk. Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul´dan ve Türkiye´nin en uç bölgesinden Antalya´dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600´dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştı. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık. Yaklaşık 100 personelimizle 24 saat esasına göre gelen misafirlerimizin mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu yoğunluk, bayramın 3´üncü ve 4´üncü günü fazla olacaktır. Bunun için de tedbirlerimizi aldık" dedi.

İNKUM VE GÜZELCEHİSAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bartın´ın İnkum tatil beldesi ve Güzelcehisar sahilindeki aşırı yoğunluk nedeniyle, bölgeye gelmek isteyenlerin araçları, Bartın Limanı kavşağında jandarma ekipleri tarafından durdurularak, geri çevrildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2020-08-01 14:14:16



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