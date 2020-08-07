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Bartın'da plajlara kapasite getirildi

DHA

Bartın'da plajlara kapasite getirildi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajların kapasitelerinin belirlenerek üzerinde kişi alınmamasına karar verdi.
Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını  açıkladı. Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek için tüm plajların kapasitelerinin  belirlenmesi, bunu belirten tabelalar konulmasına, belirlenen kapasite dışında kişilerin plaja girişine izin verilmemesine karar verildi. Bartın Valiliği ayrıca, Kovid-19 tedbirlerinin ihlallerinin ihbar edilmesi için 'Alo 179' şikayet ve ihbar hattının kurulduğunu açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-08-07 20:10:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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