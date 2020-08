Bartın´da ayakkabı fabrikasında yangın (2)

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bartın Kurtköy'deki ayakkabı üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, fabrikadaki yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve büyük tehlikenin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Yangının, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı ham maddesine sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. 150 işçinin çalıştığı fabrikada can kaybı olmazken, Bartın, Ulus ve Amasra itfaiye ekipleri, 2 arazözle yangına müdahale etti. Yangın sırasında bütün çalışanlar, dışarı çıkarılırken, bazı işçilerim gözyaşı döktüğü görüldü. Fabrikaya gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kimyasal maddeler üzerinde inceleme yaptı.

BAŞKAN AKIN: YARALANMA VE CAN KAYBI YOK

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde denetleyen Belediye Başkanı Akın, "Fabrika ana bölgenin yanındaki depoda yangın çıktığı ihbarını aldıktan sonra bütün ekiplerimizi buraya sevk ettik. Yangın sadece depo bölümünde devam etti. Ana bölümlere sıçramadı. 10 itfaiye ekibimizle birlikte yangını kontrol altına almayı başardık. Şimdi ise soğutma çalışmalarımız sürüyor. Çok üzüldük, yaralanma ve can kaybı yok ama büyük çapta maddi hasar olduğunu biliyoruz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

