Amasra'da maden ocağında patlama: 28 ölü, 11 yaralı (24)

BAKAN KOCA CAN KAYBINI 28 OLARAK AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bartın'da maden ocağındaki patlamada can kaybını 28 olarak açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28´e ulaştı." dedi.

BAKAN SOYLU: 15 MADENCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın´ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde dün saat 18.15´te meydana gelen patlamayla ilgili sabah saat 06.00'da açıklamada bulundu. Bakan Soylu geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamalarımızda bu vardiyada 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Aynı zamanda kritik yerde 49, 45+4 madencimizin çalıştığını söylemiştik ve ardından da burada bütün kurumlarımızın ortak çalışmasıyla gelişmeleri de bu zaman içerisinde sizinle paylaşmıştık. 110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6´sı sağlık bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul´da şehir hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3´ü Bartın Devlet Hastanesi´nde 2´si özel hastanede olmak üzere 5´i Bartın´da tedavi görüyor. 11 kardeşimizin de hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastanelere gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık." dedi.

YURT GENELİNDEN UZMAN EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan toplam 58 madencimiz. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarmaya çalıştığımız 15 madencimiz. Olayın olduğu ilk saatten itibaren gerek Enerji Bakanlığı´nın tüm ekipleri ülkemizin birçok noktasından gerek buradaki hemen var olan müdahale eden ekipleri anında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı´nın bütün ekipleri UMKE, AFAD ve bütün kurumlarımızın tüm ekipleri buradaydılar. Bütün ekipler arama kurtarma çalışmalarına katıldılar." diye konuştu.

VEFAT EDENLERİN İSMİNİ AÇIKLADI

Bakan Soylu patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıklayarak, şöyle konuştu:

"Şehit olan kardeşlerimiz; Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize cenab-ı Allah´tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı bekleyen ailelere yani aşağıda göçük altında arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bizi bu tip olaylarla bir daha karşı karşıya bırakmasın. İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun."

15 MADENCİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise 15 madenciyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Madende arama kurtarma işi özel tecrübe ve deneyim gerektiren bir iş. Normal diğer arama kurtarma faaliyetlerinden oldukça farklı. Gerek TTK, gerek TKİ sadece ülkemizde değil dünyada da hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerine kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmede maden ocağında, aramalar halen devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yanık var. Yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. O çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmasına katılan arkadaşlarımızın da güvenli bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumdayız." dedi.

`YANGININ VE KARBONMONOKSİT GAZININ BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR´

Yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Genel müdürümüz başta olmak üzere teknik emniyetten sorumlu arkadaşlarımız aşağıda bu çalışmaları yürütüyorlar. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabırlar versin. Tahminlerimiz var. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda. İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde oraya girmek için yangını ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer dört veya beş işçimizin kısmi göçüklerin yer aldığı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI 28'E ULAŞTI

Patlamadan sonra bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamalarından kısa süre sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada can kaybını 28 olarak açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28´e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın´da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)Murat KÜÇÜKAyhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN/AMASRA (Bartın)ANKARA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN

