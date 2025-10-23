Bartın nerede? Bartın hangi bölgede, komşu illeri neler?

BARTIN NEREDE?

Bartın, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Kuzeyde Karadeniz’e, güneyde Karabük’e, doğuda Kastamonu’ya, batıda ise Zonguldak’a komşudur. Coğrafi konumu itibarıyla hem kıyı kenti hem de orman şehridir; denizle dağların birbirine çok yaklaştığı ender şehirlerden biridir. Bartın’ı özel kılan unsurlardan biri, şehir merkezinden denize kadar uzanan Bartın Irmağı’dır. Türkiye’de deniz ulaşımına elverişli tek ırmak olma özelliğini taşır. Irmağın kıyısında yükselen tarihi konaklar, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin mimari izlerini taşır. Bu nedenle Bartın, hem doğal hem kültürel kimliğiyle Karadeniz’in zarif şehirlerinden biridir.

BARTIN HANGİ ŞEHİRDE?

Bartın, kendi adını taşıyan Bartın ilinin merkezidir. Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip şehir, dört ilçeden oluşur: Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus. Şehrin merkezi, Bartın Irmağı’nın iki yakasına kurulmuş olup, ahşap konakları, dar sokakları ve köprüleriyle sakin bir Karadeniz kasabasını andırır. Bartın’ın kültürel dokusu oldukça canlıdır. Yıl boyunca düzenlenen festivaller, el sanatları sergileri ve halk oyunları etkinlikleriyle şehir, geleneklerini yaşatmayı başarır. Özellikle Bartın bezi dokumacılığı, yüzyıllardır süregelen bir el sanatı olarak hâlâ yaşatılmaktadır.