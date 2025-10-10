Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Süleymaniye teşekkürü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Ankara ziyaretinde uzun süredir beklenen bir konuda da gelişme yaşandı. Türkiye 3 Nisan 2023’te Süleymaniye Havaalanı’na uçuş yasağı getirmişti. Gerekçe olarak da terör örgütü PKK’nın bölgedeki etkinliği ve Süleymaniye’deki havalimanını kullanması öne sürülmüştü. O günden bu yana periyodik olarak yasak kararı uzatılıyordu.

IKBY yönetimiyle geçmiş dönemdeki görüşmelerde konuya ilişkin sonuç alınamadı. Türkiye, Süleymaniye yönetiminin terör örgütüyle arasına mesafe koyması gerektiğine dikkat çekti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin dünkü Ankara ziyaretinde konu bir kez daha gündeme geldi. Barzani’nin isteğine olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türk Hava yollarının Süleymaniye seferlerinin yeniden başlaması ve hava sahasının yeniden açılması talimatını verdi. Konuya ilişkin duyuru THY Genel Müdürü Yahya Üstün alınan karar sosyal medya hesabından duyurarak, haftanın yedi günü çalışmak üzere Süleymaniye hattının yakında yeniden gökyüzüyle buluşacağını ilan etti.