BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER | Süper Lig 4. hafta Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 4. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele için muhtemel 11'ler belli oldu. Dev İstanbul derbisi öncesinde "Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Başakşehir Galatasaray muhtemel 11'ler ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilenler…
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sarı-kırmızılı takım Başakşehir’e konuk oluyor. Süper Lig'in ilk haftasında 7 puan toplayarak averajla haftaya lider giren Galatasaray, turuncu-lacivetli ekip karşısında galibiyet arayacak. Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bilgisi futbolseverler tarafından araştırılırken gözler “Süper Lig 4. hafta Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, Başakşehir Galatasaray canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’lere ilişkin merak edilenler…
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
Başakşehir-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir'in sahaya Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Skov Olsen, Shomurodov, Fayzullayev ve Umut Bozok 11'iyle çıkması bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel kadrosunda ise Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus ve Osimhen yer alıyor.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip Arca Çorum FK ile berabere kalırken Erzurumspor FK ve Göztepe'yi mağlup etti. Başakşehir ise 4 puanla 9. sırada bulunuyor.
OSİMHEN GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray'ın sezona hızlı başlayan golcüsü Victor Osimhen, ilk 3 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın ligde attığı 9 golün 5'i Nijeryalı yıldızdan geldi.
GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR'E KARŞI BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Başakşehir'e karşı ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
YENİ TRANSFERLER İLK MAÇA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Başakşehir karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. El Chadaille Bitshiabu'nun ise maçta forma giymesi beklenmiyor.