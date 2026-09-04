BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER | Süper Lig 4. hafta Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sarı-kırmızılı takım Başakşehir’e konuk oluyor. Süper Lig'in ilk haftasında 7 puan toplayarak averajla haftaya lider giren Galatasaray, turuncu-lacivetli ekip karşısında galibiyet arayacak. Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bilgisi futbolseverler tarafından araştırılırken gözler “Süper Lig 4. hafta Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, Başakşehir Galatasaray canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’lere ilişkin merak edilenler…