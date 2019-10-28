Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında İstanbul'da karşı karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR

SAAT:20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert; Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Mahmut, Gökhan İnler, İrfan; Visca, Guldbrandsen, Crivelli

TEKNİKDİREKTÖR: Okan Buruk

TRABZONSPOR: Uğurcan; Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak; Sosa, Doğan, Kamil Ahmet; Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, bordo-mavililerin İstanbul kafilesinde yer almadı.

Trabzonspor tarafından sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşaması nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmeyeceği açıklanan Obi Mikel ise takımla İstanbul'a hareket etti.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

FIRTINA HEM YİYOR HEM ATIYOR

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamında rakip fileleri sarsmayı başarırken, söz konusu 8 haftalık periyotta da kalesinde gol gören tek takım oldu.

Geride kalan 8 haftada her maçta rakip ağları havalandıran bordo-mavililer, buna karşın kalesini koruyamadı. Trabzonspor, ligde her mücadelede kalesinde gol gören tek takım oldu.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, sonraki periyotta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinden 2-1 galip ayrıldı, Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olup, Beşiktaş'ı 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve son olarak Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorlarla mağlup etti. Söz konusu 8 maçta da rakip fileleri havalandıran ve toplam 17 gol bulan Trabzonspor, buna karşılık 8 maçta da kalesini gole kapatamadı ve toplam 10 gol yedi.

LİGDE SON 14 MAÇINDA DA GOL YEDİ

Ayrıca, Trabzonspor, ligde çıktığı son 14 maçta da kalesinde gol gördü. Son olarak 2018-19 sezonunun 28'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 14 maçta da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DEVAM EDEN EN UZUN GOL ATMA SERİSİNİN DE SAHİBİ

Diğer taraftan, bordo-mavililer, son 20 lig maçında da rakip fileleri havalandırarak ligde devam eden en uzun gol atma serisinin de sahibi konumunda yer alıyor. En son 2018-19 sezonun 22'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan ve bu maçta gol bulamayan Trabzonspor, sonraki 20 lig maçında da rakiplerine karşı en az 1 gol kaydetmeyi başardı.

İÇ SAHADA SON 9 MAÇINDA EN AZ 2 GOL ATTI

Ligde evindeki son yenilgisini yine 2018-19 sezonun 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında alan ve sonraki periyotta iç sahada oynadığı 9 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine en az 2 gol atmayı başardı. Evinde oynadığı son 9 maçta bordo-mavililer 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1; 2019-20 sezonunda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Beşiktaş'ı 4-1, Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor bu 9 maçlık periyotta 26 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

GOL YÜKÜNÜ YABANCILAR ÇEKİYOR

Süper Lig'in 8 haftalık bölümünde Trabzonspor'u gol yollarında yabancı oyuncuları sırtladı. Bordo-mavililerin geride kalan 8 maçlık periyotta kaydettiği 17 golün 14'ü yabancı oyunculardan geldi. Trabzonspor'da Alexander Sörloth 5, Anthony Nwakaeme 2, Jose Sosa 2, Joao Pereira, Filip Novak, Daniel Sturridge, Donis Avdijaj ve Caleb Ekuban ise 1'er gol kaydetti.