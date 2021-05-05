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Başakşehir ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti

Başakşehir ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta "usulsüz seyirci alınması", Helenex Yeni Malatyaspor'un da "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri" PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın "sportmenliğe aykırı açıklamaları", Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı. Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği ifade edildi.

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