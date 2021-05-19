Başarılı çocuklar yetiştirmenin 9 bilimsel yolu

Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bilim insanlarının araştırmaları sonucunda ortaya 9 yönteme göz atalım.

Ne istersen olabilirsin demeyin.

Çocukların hayal güçleri geniştir ve büyüyünce ne olmak istediklerine dair ortaya attıkları fikirleri bazen sınırsız olabilir. Ancak ergenlik çağı ile birlikte ayakları yere basan hedefler doğrultusunda eğitim ve öğrenime yönlendirilmeleri gerekir. Para kazanmalarının zor olacağı ve dünya nüfusunun sadece %1’inin yapmayı başardığı işler yerine, söz gelimi astronotluk ya da bilgisayar oyunculuğu, sürdürülebilir gelir elde ederek ekonomik özgürlüklerini kazanabilecekleri mesleklere yönlendirilmeleri tavsiye ediliyor. Geleceğin parlayan altın meslekler, onları parasal anlamda garantiye alacaktır.

Ailece yemek yiyin

Hayat şartlarının ve sorumlulukların ağırlığını taşıyoruz ama her şeyden önemli olan çocuklarımız. Onların başarılı, mental olarak sağlıklı ve dengeli olabilmeleri için altın kural, akşam yemeklerinin ailece yenmesidir. Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma göre haftada en az 5 gün ailece birlikte yemek yiyen çocuklarda taciz, obezite, ergenlik suçları ve depresyon çok nadir görülüyor. Ayrıca akşam yemeğinde yapılan sohbetler küçük yaştan itibaren iletişim, özgüven ve konuşma becerisi kazandırıyor.

Ekran süresinde katı kurallar

Uzmanlar çocukların akıllı telefon ve tablet gibi ekran aktivitelerinin artışının çok ciddi sonuçları olduğunu ortaya koyuyorlar. Dikkat bozukluğu, konuşma güçlüğü, sosyal becerilerin zayıflaması gibi temel ve tedavisi son derece zor rahatsızlıklara neden olabiliyor. Pediatri derneklerinin 18 aydan daha küçük çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması gerektiğini savunduklarını unutmayalım. Bu yaşta sadece online sohbetler uygun olabilir. 2 yaşından 5 yaşına kadar ise izin verilen ekran süresi en fazla günde 1 saat ile kısıtlanmalı. Daha büyük çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin uyku, hareket ve sosyal iletişimlerine engel olmadığından emin olmalıyız. Uzmanlar yatak odası, yemek masası gibi alanlarda ekran bulunmaması gerektiğini söylüyorlar.

Çalışan anneler

Geleneksel inanış, annelerin çocukların bakımı süresince evde onlarla birlikte olması yönündedir. Ancak özellikle kız çocukları için çalışan, başarılı, kariyer sahibi anneye sahip olmak çok önemli. Annesini model alan çocuklar, okulda daha başarılı ve iş hayatında daha etkin rol alan bireyler oluyorlar. Harvard İşletme Okulu tarafından yapılan bir araştırmada, başarılı iş hayatı olan ve iyi para kazanan kadınların annelerinin de çalışan insanlar olduğunu ortaya koydu.

Görev verin

Evdeki işlerin sorumluluğunu alan, görevler verilen ve bu görevleri başarıyla tamamlamaya yönlendirilen çocuklar, büyüdüklerinde kendi hayatlarında da aynı istikrarı sürdürebiliyorlar. Sorumluluk ve görev bilincinin küçük yaşlardan itibaren evde kazandırılan bir beceri olduğunu unutmamalıyız.

Nefsine hakim olma

1972’den beri devam eden, ünlü Şekerleme Deneyi’nde, çocuğun önüne bir adet şekerleme koyulur ve eğer bunu yemeden bekleyebilirse ikinci bir şekerleme alabileceği söylenir. Araştırmacı odadan çıkar ve 15 dakika boyunca şekerleme ile çocuk odada yalnız kalır. Amaç çocuğun nefsine hakim olup olamayacağını görmektir.

Bu ünlü araştırmanın 40 yıllık verileri, şekerlemeyi yemeyip bekleyebilen çocukların büyüdüklerinde sosyal beceri gelişmiş, sınavlarda başarılı olan bireyler olduklarını gösteriyor. Ayrıca stresle başa çıkabilen, depresyona daha az yatkınlıkları oluyor.

Nefsine hakim olabilmek, küçük yaşlarda aile içinde kazandırılan bir beceri. Uzun vadeli hedefler koyup bunları başarmak için motivasyon sahibi olabilmeleri için henüz çok küçükken şekerlemeyi yemek için beklemeleri gerektiğini öğrenmeleri son derece değerli.

Çocuklarınıza kitap okuyun

Anne ve babaları tarafından kitap okunarak büyütülen bebekler üzerinde yapılan bir araştırma, yaşıtlarından belirgin bir şekilde daha fazla dil becerisine sahip olduklarını ve okumayı çok daha kolay sökebildiklerini gösterdi.

Sadece bebekler değil, 10 yaşına kadar çocukların anne ve babalarıyla birlikte en az haftada bir kere kitap okumaya devam etmeliler. Sadece dil değil, matematik başta olmak üzere pek çok alanda daha başarılı olmalarının altın anahtarı kitaplar.

Seyahate çıkın

Yapılan araştırmalara göre aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklarda, gençlik yıllarında ve ileri yaşlarda kazandıkları çok önemli beceriler gelişiyor. Farklılıklara saygı göstermek, öğrenme isteği, özgüven ve özsaygı, merak, adapte olabilme, kendini ifade etme ve mesleki motivasyon geliştirme gibi çok önemli zihinsel etkinlikler kazanıyorlar. Çocuklarımızla birlikte çok uzaklara gitmemiz gerekmiyor, önemli olan onlara seyahat alışkanlığı kazandırmak.

Hata yapmalarına izin verin

Hata yapmak ve o hatalarla yüzleşmek, bir çocuğun en doğru öğrenme yöntemlerinden biri. Gerçek hayata hazırlanmalarında en büyük yardımcıları da hatalarından çıkardıkları dersler oluyor. Deneyim kazanmak için hatalarımız en büyük öğreticilerimizdir. Çocuklarımız da hata yapmalılar ki çok çalışmayı, moral bozmadan devam edebilmeyi ve sonunda başarılı olabilmeyi öğrensinler.

Çocuklarımıza hata yapmalarına izin vermenin en önemli nedenlerinden biri güç ve zorlu görevlerden korkmalarını engellemektir. Hatalarının üzerini örtmek ise yanlış çünkü onlara güvenmediğimizi düşünebilirler. Hata yaptıklarında bunun üzerine kızmadan konuşmalı ve nasıl düzeltebileceklerine dair çözümler üretmeleri için yüreklendirmeliyiz.