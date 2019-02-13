Prenses Ubolratana Mahidol, Instagram hesabında "Ülke ve biz Taylandlılar için çalışma amaçlı samimi niyetin, bugün, bu çağda olmaması gereken biçimde sorun yaratmasından üzüntü duydum." paylaşımını yaptı.

Çin'in CGTN kanalı da Tayland Seçim Komisyonunun Thai Raksa Chart Partisinin dağıtılmasını istediğini duyurdu.

CGTN'nin haberinde, Tayland Seçim Komisyonunun Anayasa Mahkemesinden Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisinin dağıtılmasını gözden geçirmesini talep ettiği belirtildi.

Tayland'da 2014'te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, geçen hafta darbe sonrası yapılacak ilk genel seçimler için Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday göstermişti.

Prensesin aday gösterilmesinin ardından Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiği, Prenses Ubolratana'nın şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu girişiminin "yakışıksız" olduğu ve bir kraliyet mensubunun siyasete atılmasının "ülkenin kültürüne, görenek ve geleneklerine başkaldırı" anlamına geleceği açıklamasını yapmıştı.

Sarayın tepkisi üzerine Tayland Seçim Komisyonu hafta başında Thai Raksa Chart Partisinin, mart ayında yapılacak genel seçimlerde başbakanlık koltuğu için önerdiği Prenses Ubolratana Mahidol'u aday listesine dahil etmemişti.