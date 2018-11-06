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Mert Fırat, Burcu Biricik, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum,
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'Her Şey Seninle Güzel' için bir araya geldiler

'Her Şey Seninle Güzel'in başrol oyuncuları Mert Fırat, Burcu Biricik, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum, çekimlerden sonra yeniden bir araya geldikleri basın toplantısında filmle ilgili görüşlerini dile getirdi

06.11.2018 - 11:47 | Güncelleme:

'Her Şey Seninle Güzel', Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un başrolleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Cem Karcı'nın yönettiği, gösterime 16 Kasım'da girecek olan filmin oyuncuları basın toplantısında konuştu.

Mert Fırat: “Bir aşk hikâyesi. Galiba biraz da sınav gibi. Fakat çok eğlenceli bir sınava dönüşüyor. Bir de evliliğe giden bir hikâye var. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği ve seyircide etkisini bir süre daha devam ettirecek bir film olduğunu düşünüyoruz. Normalde ‘Sette çok eğlendik, aile gibi olduk’ tarzı klişeler vardır ama biz gerçekten çok eğlendik. Bunda yaratıcı ekibin, Cem Karcı’nın ve hepimizin arkadaş olmasının etkisi vardı. Birçok projede birbirimizi izlemiş ve birbirini seven, takip eden oyuncular olmamızdan, birbirimizin başarılarına yükselen oyuncular olmamızdan kaynaklı aynı teknede bir tatile çıkmış gibi bir durum vardı. Filmde spor yazarı 'Emre’yi canlandırıyorum. Hırsları ve hedefleri olan bir adam. Bütün bu kariyer planlamasının içinde hiç hesaba katmadığı bir aşk giriyor hayatına. O da o aşkın peşinden çok ciddi bir karar alıp işi evliliğe çeviriyor. En iyi arkadaşı da destek amaçlı geliyor ve film boyunca desteğini eksik etmiyor.

Burcu Biricik: "Çekimler başlamadan 3 - 4 gün önce, Cem Karcı sayesinde Urla’ya gittik. Senaristimiz de bizimle birlikteydi. Sessiz bir butik otelde oturduk, muhabbetimizi ettik. Senaryo üzerinden çalıştık, kendimizce denedik, oynadık. Sete girdiğimizde birbirimizi çok daha iyi tanıyarak, daha hazırlıklı girdik ve birbirimize yabancı da değildik. Çok inandık ve bütün enerjimizle sete girdik. Ben 'Deniz' karakterini canlandırıyorum. Bir derginin moda editörüyüm ve fazlasıyla iş odaklı düşünen, mantığı her zaman önce gelen ve hayatındaki duygusal her şeyi geri planda tutmuş bir kadın. Hayatım boyunca altın tepside beni beklediğini sandığım adamın başka bir hayatı olduğunu görüyorum ve bunun için mücadele veriyorum."

Hazar Ergüçlü: “Çok kuvvetli bir setti her anlamda. Kuvvetli bir atmosferi vardı. Muhteşem bir yönetmenle çalıştık. İşine ve eğlenmeye odaklı insanlardı. Canlandırdığım 'Melisa', son derece naif, herkesi kendi gibi zanneden çok iyi standartlarda ve mutlu bir ailede büyümüş bir kız. Mutluluklar, iyilikler ve güzellikler düşünen bir kız, 'Emre' karakterine çok âşık.”

İlker Aksum:  “Bu sene kaç film giriyor? Herhalde 60 tane vardır. En iddialılarından birisiyiz. Senaryosuyla, yapımcısıyla, yönetmeniyle, kadrosuyla iddialı olmak, bence dördümüz de öyle oyuncularız. 16 Kasım’da hem nitelikli hem nicelikli bir film vizyona girecek. Benim rolüm ters köşe, söylemeyeyim sürpriz olsun istiyorum. Deniz’in kreatif direktörüyüm. Bu tür zorlu ve iddialı rolleri çok seviyorum.”





 

 

 

 

 

 

 

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