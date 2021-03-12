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Basit usul vergilendirme nedir, kimleri kapsar? Gelir vergisinden muaf olan esnaflar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı. Vatandaşların merakla beklediği ekonomi reformu kararları içinde basit usul vergilendirmeye tabii olan 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacak olması gündeme oturdu. Peki, Basit usul vergilendirme nedir, kimleri kapsar? İşte Gelir vergisinden muaf olan esnaflar!

Basit usul vergilendirme nedir, kimleri kapsar? Gelir vergisinden muaf olan esnaflar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını açıklamasının üzerine
basit usul vergilendirme sistemi araştırılmaya başladı. Basit usule tabii olan iş kolları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Basit usul vergilendirme nedir, kimleri kapsar? Gelir vergisinden muaf olan esnaflar!

BASİT USUL VERGİLENDİRME NEDİR?

Basit usul vergilendirme, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanır. Bu usulde vergilendirilenler defter tutmayacaklardır. Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

BASİT USUL VERGİLENDİRMEYE DAHİL OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

GENEL ŞARTLAR

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz.

Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),

İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2021 takvim yılı için 12.000 TL'yi, diğer yerlerde 2021 takvim yılı için 7.600 TL'yi aşmamak,

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi'ne tabi olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2021 takvim yılı için 150.000 TL'yi aşmaması veya yıllık satışları tutarının 2021 takvim yılı için 240.000 TL'yi aşmaması,

1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının 2021 takvim yılı için 76.000 TL'yi aşmaması,

1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2021 takvim yılı için 150.000 TL'yi aşmaması gerekmektedir.

BASİT USULDE OLAN İŞ KOLLARI

Basit usulde vergilendirilen iş kolları içinde kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi iş kolları var.

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