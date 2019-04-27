İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetim kadrosuna 2 bürokrat ve 5 danışman ataması gerçekleştirdi.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, 17 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlanmasını beklerken, diğer taraftan yakın çalışma arkadaşlarını oluşturmaya başladı. İmamoğlu, 5 danışman, bir özel kalem müdürü ve bir daire başkanının atamasını gerçekleştirdi.

İBB Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak görev yapan Nuri Sait Yıldırım, Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atanan Nurten Uğursoy, son olarak Avcılar Belediyesi’nde Teftiş Kurulu Müdürü idi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitiren Uğursoy, 1982 yılında İBB’de çalışmaya başlamıştı. Ataması yapılan 5 danışman ise şu isimlerden oluştu: Murat Ongun, Melih Geçek, Yiğit Oğuz Duman, Naim Erol Özgüner, Ertan Yıldız.