Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 19'uncu kez düzenleniyor. Tüm dünyadan önemli sanatçıların yer aldığı, ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal’ın yaptığı festivalin 6'ıncı gününde, ünlü İspanyol piyanist Ivan Melon sahne aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Kuşağının en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve Latin Grammy adaylığı bulunan Ivan Melon, Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı dolduran binlerce seyirciyi müzikleri ve sahnedeki dinamik performanslarıyla coşkulu anlar yaşattı. Konser bitiminde Menderes Türel'in teşekkür plaketi ve çiçek takdim etmesi Melon'u şaşırttı.Ivan Melon, “Böyle muhteşem bir şehrin belediye başkanından çiçek ve plaket almak büyük mutluluk. Kendisine bu güzel jesti için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu şehirde yaşayanlar çok şanslı” dedi.