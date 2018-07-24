Hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarıldılar

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 ZHM 98 plakalı otomobil ile Elmadağ tarafından Ankara Merkez istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. İtfaiye erleri araçta bulunan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise araçtan çıkartılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirledi. Otomobilde sıkışan ve öldüğü belirlenen 4. kişinin sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisi olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ'DEKİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'nin Develi ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin yakınlarının olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

İHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhac mahallesi girişinde meydana gelen kazada 38 AAB 410 plakalı otomobil, traktöre arkadan çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları feryat ederken, ekipler acılı aileleri çaresiz gözlerle izledi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin yapılması için çalışıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ