Başkentte kamyon otobüse çarptı: 12 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Polatlı istikametinde meydana geldi. Olayda, EGO otobüsüne arkadan çarpan kamyonun sürücüsü 54 yaşındaki C.Y. ağır yaralandı. Otobüste yer alan 10 yolcu ve sürücü ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından tek şeridi trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.