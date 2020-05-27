Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi - ANKARA

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda, araç yoğunluğu görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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