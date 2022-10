‘Başrolde Hayvan’ sergisi açıldı

Sanatçı Erkan Şakar, fantastik bir dünyada kendi süzgecinden geçirerek yaptığı eserlerini ‘Başrolde Hayvan’ adlı resim sergisi ile sanatseverlerle buluşturuyor.

Şakar’a göre insan hayatındaki her duygu, her durum ve her düşünceye en az bir hayvan karşılık geliyor. Bu hayvanların dış görünüşü, davranışları, doğadaki rolü ve insanlar olarak bizlerin onlara yüklediği anlamlar herhangi bir durumda mutlaka bir şeye birebir denk geliyor. Var olan denk gelme durumu genel yargılara dayanmakla birlikte bireysel yaklaşımlara da kapı açıyor. Yani hayvanların bizlerde uyandırdığı duygu ve düşünceler kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor.

“Bu varsayımdan yola çıkarak kendi fantastik dünyamızı oluşturabileceğimiz kanısına varabiliriz” diyen Erkan Şakar, ‘Başrolde Hayvan’ sergisindeki eserlerini şöyle tanımlıyor: “Fakat bu dünyayı oluştururken var olan dünya ile olan bağ koparılmak istenmiyor. Bunun nedeni ise yaşadığımız dünyanın gerçeklerini farklı bir dünyada farklı bir biçimde sunma gayesidir. Yenidünyada bu gerçeklerin net bir şekilde gösterildiğine inanılıyor. Başrol oyuncularının hayvanlar olduğu ve bütün canlılar âlemininin birbirine karıştığı dünya, mutasyona uğrayan yaratıklardan oluşuyor. Mutasyona uğramış canlılar, mutasyonun rastgelelik olgusunu benimseyerek rastgele formlara bürünüyor. Bir karmaşa oluştuğunu, sınırların yavaş yavaş yok olduğunu, garipliklerin ise en belirgin halleriyle sunulduğunu görüyoruz. Belirli kriterler göz önüne alınarak seçilen ve mutasyona uğratılan canlılar var olan dünya sistemine farklı bir bakış açısı sunuyor. Yeni canlıların garipliklerinin yanında dünyanın ekosisteminin bozulmasıyla birlikte insanlığın yarattığı yıkıma dokunuyor benim eserlerim.”

Eserlerinde farklı bir bakış açısıyla var olan tüm sorunsalları ve gariplikleri, hem form hem de kavramsal anlamda meşru kılmak istediğini söyleyen Şakar, bunu da var olan dünyanın dışında, fantastik bir yaşamda gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ekim'e kadar Trum Art Gallery’de ziyaret edilebilir