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        Haberler Gündem Güncel Öğrenci midibüsü devrildi: 23 yaralı | Son dakika haberleri

        Öğrenci midibüsü devrildi: 23 yaralı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada yaralı sayısı 23'e yükseldi. Yaralananlardan 18'inin öğrenci, 4'ünün öğretmen ve 1'inin de midibüs sürücüsü olduğu öğrenildi. Yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:59
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        Öğrenci midibüsü devrildi: 23 yaralı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildi. Kaza, öğle saatlerinde Pamukova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi sapağında meydana geldi.

        Gençlik Merkezi’ne ait kamptan dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Ö.G. yönetimindeki Sapanca Belediyesi’ne ait 54 SA 870 resmi plakalı ve üzerinde 'Sapancaspor' yazan midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Pamukova ve Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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