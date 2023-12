Basur sorunu yaşayanlar dikkat! Bu çaylar hemoroid problemlerine şifa oluyor!

4 Şurada Paylaş!









AT KESTANESİ ÇAYI

At kestanesi, anti-inflamatuar ve venotonik özelliklere sahip bir bitkidir. Bu özellikleri sayesinde, basur kaynaklı şişlik ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. At kestanesi çayı hazırlamak için, 1 çay kaşığı at kestanesi kabuğunu 1 su bardağı kaynar suda 5-10 dakika demleyin. Günde 2-3 kez içebilirsiniz.