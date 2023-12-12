Basur sorunu yaşayanlar dikkat! Bu çaylar hemoroid problemlerine şifa oluyor!

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Hemoroid, halk arasında basur olarak adlandırılan bir hastalıktır. Makat bölgesinde meydana gelen bu rahatsızlık, hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Oldukça sancılı olan bu rahatsızlık karşısında bir nebze de olsun ferahlayabilmek için bazı bitki çaylarından faydalanabilirsiniz.