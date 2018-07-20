BATE Borisov - FC Minsk düellosu

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. BATE Borisov, 20 Temmuz 2018 Cuma günü FC Minsk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. BATE Borisov 41 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken FC Minsk 15 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Minsk son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar BATE Borisov kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FC Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

BATE Borisov son hafta oynanan Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.

FC Minsk ise Krumkachy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan BATE Borisov, 14 gol attı ve 3 gol yedi.

FC Minsk, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Minsk 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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