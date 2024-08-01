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        Haberler Sağlık Batı Avustralya'da boğmaca vakaları geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı | Sağlık Haberleri

        Batı Avustralya'da boğmaca vakaları geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı

        Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde boğmaca vakalarının, 2023'e göre 3 kattan fazla arttığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:28
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        O ülkede boğmaca vakaları 3 kattan fazla arttı
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        ABC News'in haberine göre, Batı Avustralya eyaleti, solunum yolu enfeksiyon hastalığı olan boğmaca vakalarına ilişkin verileri paylaştı.

        Veriler, eyaletteki boğmaca vakalarının sayısının 2023'teki kayıtların 3 katından fazla olduğunu ortaya koydu.

        Buna göre, eyalet genelinde yılın başından beri 271 vaka görülürken, 1 kişi de hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

        Bu vakaların, eyalette 2019'dan beri kaydedilen en yüksek sayıya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

        Boğmaca hastalığına bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 80'inin 3 aydan küçük bebeklerde görüldüğünü belirten uzmanlar, halkı hastalığa karşı uyardı.

        Sağlık uzmanı Paul Griffiths, hastalıkla mücadelede aşının önemine işaret ederek hamilelerin ve çocukların aşı olması çağrısında bulundu.

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