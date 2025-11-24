Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Etkisini sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Fotoğraf: AA, temsilidir.