Batman'da düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi

AA

Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar için bir firmanın bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe katılan aileler ise duygusal anlar yaşadı.Rehabilitasyon müdürü Aysun Benice, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar için güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, Batmanlı iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocukların bir araya gelerek güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Benice, "Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri ile özel çocuklarımızın yanında olduğumuzu ve onlara değerli olduklarını hissettirelim. Hepimiz aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz ve farklılıklarımızla hayata anlam katıyoruz." dedi.

İş adamlarından Serdar Ulu da her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesine katkı sunduklarını dile getirerek, bu yıl da down sendromlu çocukları bir araya getirerek, aileleriyle güzel bir gün geçirmelerine vesile olduklarını kaydetti.