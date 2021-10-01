Batman'da Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişi açılan ateş sonucu yaralandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seyitler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal edildiği ve satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine 28 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli İ.G’ye ait evin giriş kısmında bekleyen Suat Şahin, sahibi olduğu Pitbull cinsi köpeği güvenlik güçlerinin üzerine saldırtıp kaçmaya başladı.

Güvenlik güçlerinin köpeği korkutmak amacıyla tabancayla ateş etmesi sonucu yerden seken merminin isabet ettiği Şahin yaralandı.

Kentte özel bir hastanede tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada operasyon kapsamında evde ve Şahin'in üzerinde çok miktarda Hint keneviri, kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu madde alımında kullanılan cam fanus ve kesici alet ele geçirildi.