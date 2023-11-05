Batman Petrolspor - Kemerkent Bulvarspor: 1-0
TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 9'üncü haftasında konuk ettiği Kemerkent Bulvarspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 9'üncü haftasında konuk ettiği Kemerkent Bulvarspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Kemerkent Bulvarspor'u saat 14.00'da Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Batman Petrolsporlu oyuncular sahaya "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, Biz Kazanacağız" yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor olmasına rağmen ilk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda saha üstünlüğünü iyice eline alan Batman Petrolspor 56'ncı dakikada Muzaffer Kocaer'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle Batman Petrolspor, puanını 17'ye çıkararak ligde 1'nci sıraya yerleşti.
DHA-Spor - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN
2023-11-05 17:29:11
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