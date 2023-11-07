Siirt'te, kazada alev alan otomobilde ölen anne ve 5 çocuğu, yan yana toprağa verildi(2)

7'NCİMEZARAÇILDI, UZUV PARÇALARI KONULDU

Kaza yerinde toplanan ve kime ait olduğu belli olmayan bazı uzuv parçaları, numune alındıktan sonra anne Aynur Yaşar ve 5 çocuğunun defnedildiği alana 7´inci bir mezar açılarak defnedildi. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonucun ardından uzuvlar, ait oldukları kişinin mezarı açılarak tekrar defnedilecek.

Anne ve 5 çocuğu için mezrada taziye kurulurken, kazada hayatını kaybeden Aynur Yaşar'ın kuzeni Ahmet Ekinci (57) ailenin gündelik işlerde çalıştığını belirterek, "Ekonomik durumları kötüydü. Günlük yevmiye ile çalışıyorlardı. İddiaya göre rampa yüzünden şarampole yuvarlandı. Görgü şahitlerine göre araba şarampole yuvarlanınca yanmaya başlıyor, sonra şoför arabadan çıkıyor. Bunu uzaklaştırdıktan sonra araba patlıyor. 7'nci mezarlıkta da uzuv parçaları var" dedi.

OLAY YERİ TRAFİĞE KAPATILDI, SAVCI İNCELEME YAPTI

Kazanın yaşandığı Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasına ait yol jandarma tarafından trafiğe kapatıldı. Kaza yerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, itfaiye ve jandarmadan oluşan heyet otomobilde ve yol üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yapılan ilk incelemede otomobilin kazanın ardından ön kısımdan alev aldığı ve elektrik aksamından kaynaklı yangının çıktığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.