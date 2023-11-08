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        Jandarmanın Sikorsky S70'i, kayalıklardan düşen avcı için havalandı

        BATMAN'ınSason ilçesinde avlanmak için çıktığı dağdan kayalıklara düşerek ağır yaralanan C.A. (53), Askeri Sikorsky S70 tipi askeri helikopterle ambulansa ulaştırılıp, hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:15
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        Jandarmanın Sikorsky S70'i, kayalıklardan düşen avcı için havalandı
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        BATMAN'ınSason ilçesinde avlanmak için çıktığı dağdan kayalıklara düşerek ağır yaralanan C.A. (53), Askeri Sikorsky S70 tipi askeri helikopterle ambulansa ulaştırılıp, hastaneye götürüldü.

        Olay, öğleden sonra Sason ilçesi Helkıs Dağı´nda meydana geldi. Avcılık yapmak için dağa çıkan C.A., dengesini kaybedip kayalıklara düşerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.A. için, bölgeye Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı´ndan Sikorsky S70 tipi kurtarma helikopteri sevk edildi. Helikopterle alınan C.A., İl Jandarma Komutanlığı´na, buradan da ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. C.A.´nın hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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