Batman Petrolspor - Sapanca Gençlikspor: 3-0 TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 11'inci haftasında konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 11'inci haftasında konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Batman Petrolsporlu oyuncular, sahaya 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında `Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim´ yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım Batman Petrolspor, 39'uncu dakikada Akın Akman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran TPAO Batman Petrolspor, 63'üncü dakikada Akın Akman ve 70'inci dakikada Aykut Çift'in attığı golle 3-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle Batman Petrolspor, puanını 21 puana çıkararak ligde 2'nci sıraya yerleşti.