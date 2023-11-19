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        Batman Petrolspor - Sapanca Gençlikspor: 3-0

        TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 11'inci haftasında konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:30
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        Batman Petrolspor - Sapanca Gençlikspor: 3-0
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        TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 11'inci haftasında konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. 

        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Batman Petrolsporlu oyuncular, sahaya 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında `Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim´ yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım Batman Petrolspor, 39'uncu dakikada Akın Akman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran TPAO Batman Petrolspor, 63'üncü dakikada Akın Akman ve 70'inci dakikada Aykut Çift'in attığı golle 3-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle Batman Petrolspor, puanını 21 puana çıkararak ligde 2'nci sıraya yerleşti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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