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        Batman'daki balık ölümlerinin incelenmesi için Elazığ'dan uzman ekip geldi

        BATMAN'da yaşanan toplu balık ölümlerinin incelenmesi amacıyla Elazığ'dan alanında uzman 4 kişilik ekip, kente gelerek su ve balıklardan tekrar numune aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:50
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        Batman'daki balık ölümlerinin incelenmesi için Elazığ'dan uzman ekip geldi
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        BATMAN'da yaşanan toplu balık ölümlerinin incelenmesi amacıyla Elazığ'dan alanında uzman 4 kişilik ekip, kente gelerek su ve balıklardan tekrar numune aldı. Uzman ekip, ölen balıklarda bir hastalık olup olmadığını araştıracak.

        Batman'da, Dicle Nehri ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 2 kez su ve balıklardan numune alındı. Alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ'da bulunan Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Gönderilen numunelerde toksikolojik ve kimyasal analizler yapıldı. Sonuçlarda herhangi bir olumsuzluk görülmemesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere Elazığ'dan teknik destek istedi. Bunun üzerine Batman'a, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü’nden 2 ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nden 2 olmak üzere 4 kişilik uzman ekip gönderildi. Balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan biri olan Kantar Köprüsüne, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Reşat Çiftçi, Su Ürünleri Birim Sorumlusu Mehmet Demir ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa ile birlikte giden kip, bölgede inceleme yaparak, su ve balıklardan tekrar numune aldı. Alınan bu numunelerde balıklarda bir hastalık olup olmadığı araştırılacak.

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