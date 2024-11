Batman Emniyeti'nin hassas burunları; Linda, Mailo ve Hector

BATMAN'dason 4 yılda narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyonlarda 4 ton 150 kilo uyuşturucu ele geçirilirken; İl Emniyet Müdürlüğü'nün hassas burunları 'Linda', 'Mailo' ve 'Hector' hem eğitimlerdeki hem de baskınlardaki performansları ile dikkat çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik köpekleri 'Linda', 'Mailo' ve 'Hector', kentte yürütülen operasyonlarda uyuşturucu aramalarına önemli katkı sağlıyor. 5 yaşındaki Belçika çoban köpeği 'Linda' 4 yıldır kentte görev yaparken, 2 yaşındaki Alman çoban köpeği 'Mailo' ve Belçika çoban köpeği 'Hector' da haziran ayında göreve başladı. Son 4 yılda kent genelinde narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyonlarda, toplamda 4 ton 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpekler ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpek idarecisi polis memurlarının gözetiminde günlük ve haftalık eğitimlere tabi tutuluyor.

'ONLARA BABA BAĞIYLA BAĞLIYIZ'

Barış D. şöyle devam etti: "Onları severken çoğu zaman 'Evlat' diye, 'Can dost' diye hitap ederiz. Bizim bir tek rutinimiz var. Gelir gelmez ilk başta can dostumuzun sağlıklı, güzel olduğunu görmek, onunla bir selamlaşmak, kucaklaşmak. Akabinde işe başlıyoruz. Yıllık izne çıktığımızda, yerimize bıraktığımız personelden bir video, bir görüntü istiyoruz. 'Benim oğlan nasıl, benim can dost nasıl' diye. Onlara baba bağıyla bağlıyız desem abartmış olmam. Onlar aslında dosta güven düşmana korku salan köpeklerdir. Onlar bizden sadece sevgi istiyorlar. Benim köpeğim yıllık izinden döndüğümde çıldırıyor, çok seviniyor. Bu benim için en büyük zenginliktir. Dünya üzerinde köpeklerin burnundan daha etkin kullanılan bir dedektör cihazı geliştirilmedi. Onlarla göreve gittiğimde buldukları her madde, attıkları her imza bizim için gurur kaynağı. Çünkü kendi elinizle büyüttüğünüz köpek başarılara imza atıyor ve bu sizin başarınız oluyor, siz bu başarıya ortak oluyorsunuz. İnanın bu gurur anlatılmaz."