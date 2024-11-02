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        Batman Emniyeti'nin hassas burunları; Linda, Mailo ve Hector

        BATMAN'dason 4 yılda narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyonlarda 4 ton 150 kilo uyuşturucu ele geçirilirken; İl Emniyet Müdürlüğü'nün hassas burunları 'Linda', 'Mailo' ve 'Hector' hem eğitimlerdeki hem de baskınlardaki performansları ile dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:50 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:55
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        Batman Emniyeti'nin hassas burunları; Linda, Mailo ve Hector
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        BATMAN'dason 4 yılda narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyonlarda 4 ton 150 kilo uyuşturucu ele geçirilirken; İl Emniyet Müdürlüğü'nün hassas burunları 'Linda', 'Mailo' ve 'Hector' hem eğitimlerdeki hem de baskınlardaki performansları ile dikkat çekiyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik köpekleri 'Linda', 'Mailo' ve 'Hector', kentte yürütülen operasyonlarda uyuşturucu aramalarına önemli katkı sağlıyor. 5 yaşındaki Belçika çoban köpeği 'Linda' 4 yıldır kentte görev yaparken, 2 yaşındaki Alman çoban köpeği 'Mailo' ve Belçika çoban köpeği 'Hector' da haziran ayında göreve başladı. Son 4 yılda kent genelinde narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyonlarda, toplamda 4 ton 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpekler ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpek idarecisi polis memurlarının gözetiminde günlük ve haftalık eğitimlere tabi tutuluyor.

        1 YILLIK SERÜVEN

        Narkotik köpeklerinin Ankara Gölbaşı'nda bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) 1 yıl eğitim aldıklarını belirten İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli köpek idarecisi polis memuru Barış D., "Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan köpeklerimiz, Köpek Eğitim Merkezi'mizde 1 yıllık bir serüvenden geçtikten sonra görev köpeği olma statüsüne erişebiliyorlar. Köpek Eğitim Merkezi'nde, anne karnından dünyaya geldiği andan itibaren uzman personel tarafından eğitime alınırlar. Daha sonraki süreçte köpekler, yeterli beceri ve bilgiye sahip olduktan sonra il personelince 3 aylık bir adaptasyon süreci geçirerek görev yapacakları birime gönderilirler" dedi.

        'MADDENİN KOKUSUNU KÖPEKLERİMİZE TANITIYORUZ'

        Barış D., "Personelimizin hepsi, kendi köpeklerinin bakımını ve eğitimini bizzat kendileri karşılarlar ya da kendisi gibi aynı sertifikaya sahip olan becerikli arkadaşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Sabah saatlerinde ilk başta temizlikleri yapılır, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra uzman personel tarafından küçük bir idman yaptırılır. Daha sonra görev yapacağı noktaya, görevini yapmak üzere çıkar. Görevini yaptıktan sonra tekrar yerleşkemize dönüp, günlük rutin bakımları yapılır ve beslenmeleri yapıldıktan sonra dinlenmek üzere barınaklarına çekilirler. Haftalık ve günlük eğitimlerimiz vardır. Hem hayvanın bilgisini tazelemek hem de adaptasyon sürecini uzatmak amacıyla personelimiz rutin bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirmektedir. Maddenin kokusunu köpeklerimize tanıtıyoruz. Aslında köpeğimiz, bizim orada uyuşturucu maddeden ziyade kauçuk maddeden yapılan sert top oyuncağını arıyor. Avlanma güdüsünden faydalanarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        'HİBE EDİLEN KÖPEKLER GERİ ALINMAZ' UYARISI

        Barış D., "Her köpekten narkotik ya da görev köpeği olmaz. Köpeklerin bazılarının koku alma duyu organları diğerlerine göre daha az veya daha fazla olabiliyor. Köpeklerimizi seçerken hareketlerine, avcılık içgüdülerinin yüksek olmasına, koku ayrıştırma özelliklerine, sağlıklarının yerinde olmasına özen gösteririz. Özellikle ülkemizde ve dünya genelinde kabul görmüş ırklar var. Bunlardan birisi, bizim çalıştığımız Belçika çoban köpeği ve Alman çoban köpeğidir. Bunların nedeni ise bu köpeklerin daha atletik ve çevik olmasıdır. Vatandaşlarımız da ellerinde sağlıklı olan ve saydığım ırkların özelliklerini taşıyan, zeki olduklarına inandıkları köpeklerini özellikle 1 ile 3 yaş aralığında eğer devlet envanterinde Emniyet Genel Müdürlüğü veya diğer birimlerimizde çalışmasını isterlerse, iletişime geçerek köpeklerinin hizmet etmesini isteyebilirler. Ancak hibe ettikten sonra köpeklerini geri alamazlar" dedi.

        'BİZİM EN BÜYÜK YARDIMCILARIMIZ'

        Barış D., "Çünkü köpek, yoğun bir çalışma sistemine ve devlet envanterine girecektir. Girdiği andan itibaren o köpek disipline girecektir ve bir vatandaş, bunu sahiplendirmek isteğinde uzman personelimiz önce yerinde bir test yaparlar. Testte ufak bir ışık veya bir başarı gördüklerinde merkezimiz olan Ankara Gölbaşı'na yönlendirirler. Orada da testleri geçerse, görev köpeği olma statüsüne erişebilir. Bizim görev arkadaşlarımız, 'pelerinsiz kahramanlar'dır. Görevlerimizde hem zamandan kazanmada hem de doğru tespit yapmamızda çok büyük rolleri var. Özelikle yoğun ev aramalarında, otobüs aramalarında, araç aramalarında bizim köpeklerimiz devreye giriyor. Köpeklerimiz özellikle otobüs aramalarında bizim en büyük yardımcımız, zamandan en büyük tasarrufumuz diyebiliriz" diye konuştu.

        'ONLARA BABA BAĞIYLA BAĞLIYIZ'

        Barış D. şöyle devam etti: "Onları severken çoğu zaman 'Evlat' diye, 'Can dost' diye hitap ederiz. Bizim bir tek rutinimiz var. Gelir gelmez ilk başta can dostumuzun sağlıklı, güzel olduğunu görmek, onunla bir selamlaşmak, kucaklaşmak. Akabinde işe başlıyoruz. Yıllık izne çıktığımızda, yerimize bıraktığımız personelden bir video, bir görüntü istiyoruz. 'Benim oğlan nasıl, benim can dost nasıl' diye. Onlara baba bağıyla bağlıyız desem abartmış olmam. Onlar aslında dosta güven düşmana korku salan köpeklerdir. Onlar bizden sadece sevgi istiyorlar. Benim köpeğim yıllık izinden döndüğümde çıldırıyor, çok seviniyor. Bu benim için en büyük zenginliktir. Dünya üzerinde köpeklerin burnundan daha etkin kullanılan bir dedektör cihazı geliştirilmedi. Onlarla göreve gittiğimde buldukları her madde, attıkları her imza bizim için gurur kaynağı. Çünkü kendi elinizle büyüttüğünüz köpek başarılara imza atıyor ve bu sizin başarınız oluyor, siz bu başarıya ortak oluyorsunuz. İnanın bu gurur anlatılmaz."

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        Galeri
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