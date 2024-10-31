Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Öldürdüğü oğlu ve eşiyle birlikte yan yana toprağa verildi

        BATMAN'da tabancayla intihar eden Nesim Adım (33) ile olay öncesi öldürdüğü eşi Tuba Adım (32) ve oğlu Ali Ensar Adım'ın (11) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldürdüğü oğlu ve eşiyle birlikte yan yana toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'da tabancayla intihar eden Nesim Adım (33) ile olay öncesi öldürdüğü eşi Tuba Adım (32) ve oğlu Ali Ensar Adım’ın (11) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

        Olay, dün öğleden sonra Tilmerc Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. İş arkadaşları telefonla aradıkları Nesim Adım'a ulaşamayınca evine gitti. Uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca, camı kırıp içeri giren arkadaşları, Nesim Adım'ı, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre; Nesim Adım'ın oğlu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

        BORÇLARI OLDUĞUNA DAİR NOT BIRAKMIŞ

        Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Nesim Adım'ın olay günü saat 02.00'de, kendisi, eşi ve çocuğunun olduğu bir görüntü paylaştığı ortaya çıktı. Diğer yandan Nesim Adım'ın olay öncesi borçları olduğuna dair bir not bıraktığı iddia edildi. DHA)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Oğlunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti
        Oğlunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti
        Batman'da eşini ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti
        Batman'da eşini ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşası...
        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşası...