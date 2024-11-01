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        Batman'da bir otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:39 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:53
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        Batman'da bir otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen şüpheli otomobili durdurdu.

        Araçta narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan K.Y, S.G. ve E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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