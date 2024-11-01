Batman'da bir otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen şüpheli otomobili durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan K.Y, S.G. ve E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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