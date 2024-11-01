Batman'da bir otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen şüpheli otomobili durdurdu.

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