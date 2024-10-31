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        Batman'da çekirdek paketine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da çekirdek paketine sakladığı bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:36
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        Batman'da çekirdek paketine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Batman'da çekirdek paketine sakladığı bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney çevre yolunda takibe aldıkları bir yolcu otobüsünden inen yolcu İ.Ç'yi durdurarak üst araması yaptı.

        Aramada, yolcunun eşyası arasında çekirdek paketinin içerisine saklanmış 59 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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