Batman'da çekirdek paketine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney çevre yolunda takibe aldıkları bir yolcu otobüsünden inen yolcu İ.Ç'yi durdurarak üst araması yaptı.

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