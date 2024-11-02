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        Haberler Ekonomi Para İhracatta ekim rekoru - Para Haberleri

        İhracatta ekim rekoru

        Ticaret Bakanı Bolat: "Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar doları aştı"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:59
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        İhracatta ekim rekoru
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        Ticaret Bakanı Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

        Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar doları aştı.

        Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10’unda o ayın ihracat rekorunu kırdık.

        2024 yılının ilk 10 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi.

        Detaylar birazdan...

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