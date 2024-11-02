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        Haberler Kültür-Sanat Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı

        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı

        Hollanda'daki bir galeriye yapılan soygunda Amerikalı sanatçı Andy Warhol'un iki eseri çalındı

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:41
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        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
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        Hollanda'nın Kuzey Brabant bölgesindeki MPV Galerisi’nde dün sanatçı Andy Warhol’a ait iki eser çalındı.

        Galerinin sahibi Mark Peet Visser, hırsızların 1985 yılında Warhol tarafından yapılan ve o dönemde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Svaziland kraliçelerinin portrelerini içeren 'Reigning Queens' adlı seriden dört eseri çalmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Hırsızların olay yerinden bir araçla kaçtığı, aslında dört sanat eserini çalmak istedikleri ancak iki eseri araçlarına sığdıramadıkları için sokakta bıraktıkları belirtildi.

        Çalınan eserler arasında Kraliçe 2’inci Elizabeth ve Danimarka'nın eski Kraliçesi 2’inci Margrethe’ın tabloları bulunuyor.

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        ANDY WARHOL HAKKINDA

        Amerikalı ressam, film yapımcısı ve yayıncı olan Andy Warhol (6 Ağustos 1928 - 22 Şubat 1987), Pop Art akımının en önemli temsilcilerinden kabul edilir.

        20. yüzyılın en parlak sanatçılarından biri olarak görülen Warhol, sıradan nesneleri ve ünlüleri sanatının merkezine taşıdı.

        Dönemdeki klasik sanat anlayışını eleştiren Warhol, popüler kültürün tüm öğelerini sanat eserlerine yansıttı. Sanatın tek bir zümreye hitap etmesini istemeyen sanatçı, market raflarında gördüğümüz çorbaları, sanat eserine çevirdi.

        Warhol, 'The Factory' adını verdiği stüdyosunda, çevresindeki sanatçılar ve ünlülerle bir araya gelerek kreatif ve sosyal bir merkez oluşturdu.

        Sanatçı, seri üretim tekniklerini kullanarak popüler simgeleri ve ünlü yüzleri yüzlerce kez tekrarladığı eserleriyle ünlü...

        "Gelecekte herkes 15 dakikalığına ünlü olacak…" sözünün sahibi Warhol'un popüler eserleri arasında Campbell's Soup serisi, Marilyn Monroe portreleri ve Flowers serisi bulunuyor.

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        #Andy Warhol
        #hollanda
        #haberler
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