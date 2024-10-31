Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Batman'da 4 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Batman'da 4 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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