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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da 4 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:07
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da 4 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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