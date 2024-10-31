Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

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