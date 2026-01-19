Habertürk
Habertürk
        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Giriş: 19.01.2026 - 18:54 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:59
        Batman'ın Sason ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason ilçesinde Ş.T'nin ikametinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahlar bulunduğu yönündeki istihbarat üzerine 16 Ocak'ta operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 97 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Ş.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

