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        1 ay önce kalp krizinden ölen kadının evindeki altınları çaldılar

        BATMAN'da, yaklaşık 1 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sıdıka Ekin'in evinden, altın ve televizyon çalan şüpheliler aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:50
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        1 ay önce kalp krizinden ölen kadının evindeki altınları çaldılar
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        BATMAN’da, yaklaşık 1 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sıdıka Ekin'in evinden, altın ve televizyon çalan şüpheliler aranıyor.

        Petrolkent Mahallesi'ndeki adresinde yaklaşık 1 ay önce kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Sıdıka Ekin'in evini kontrol etmek isteyen yakınları hırsızlığı fark etti. Yapılan kontrollerde, Ekin'in askerlik yapan torunu için biriktirdiği bir miktar altın ve televizyonunun olaydan sonra çalındığı belirlendi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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