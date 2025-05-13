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        Batman'da sağanak ve dolu etkili oldu

        BATMAN'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:35
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        Batman'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        BATMAN'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında pazarcı esnafı, zor anlar yaşadı.

        Batman'da meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Pazarcı esnafı da ürünlerini korumak için yoğun çaba gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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