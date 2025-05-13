Batman'da sağanak ve dolu etkili oldu

Batman'da meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Pazarcı esnafı da ürünlerini korumak için yoğun çaba gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BATMAN'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında pazarcı esnafı, zor anlar yaşadı.

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