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        Polisten kaçarken 10 kilo uyuşturucuyu yola atan şüpheli, tutuklandı

        BATMAN'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçtığı otomobilinden 10 kilo 100 gram uyuşturucuyu yol kenarına attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:25
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        Polisten kaçarken 10 kilo uyuşturucuyu yola atan şüpheli, tutuklandı
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        BATMAN’da, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, kaçtığı otomobilinden 10 kilo 100 gram uyuşturucuyu yol kenarına attı. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli sürücü, otomobiliyle kaçtı. Bir süre sonra yol kenarına bir poşet fırlatan şüpheli, otomobilini durdurup bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiperin takibi sonucu şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin yol kenarına fırlattığı poşette 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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