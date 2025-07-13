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        Batmanlı LGS 1'incisi Ömer: Bol bol kitap okudum

        BATMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan 3 öğrenciden 1'i olan Ömer Apari (14), sınav sürecinde düzenli çalışmanın yanı sıra bol bol kitap okuyarak hazırlandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:50
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        Batmanlı LGS 1'incisi Ömer: Bol bol kitap okudum
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        BATMAN’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan 3 öğrenciden 1’i olan Ömer Apari (14), sınav sürecinde düzenli çalışmanın yanı sıra bol bol kitap okuyarak hazırlandığını söyledi.

        Kentte LGS sınavında Kütür Ortaokulu’ndan Onur Eymen Güre, TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu’ndan Hevi Jiyan Arslan ve Borsa İstanbul Belde Ortaokulu’ndan Ömer Apari, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Öğrenciler, il 1’inciliğini okul yöneticileri, öğretmenleri ve aileleriyle kutladı. Öğrencilerden Ömer Apari, sınav sürecinde düzenli çalışmanın yanı sıra bol bol kitap okuyarak hazırlandığını söyledi. Sınav hazırlığı boyunca 12 kitap okuduğunu belirten Apari, “Ağabeyim geçen yıl 4 soruyla 500 tam puanı kaçırmıştı. Bu yıl sınav daha zordu ama ben düzenli ve programlı çalıştım. Macera kitapları, özellikle Harry Potter serisi, yorum gücümü geliştirdi. 8 cildi de büyük bir heyecanla okuyup bitirdim. Hedefim İstanbul Galatasaray ile Kabataş Erkek Lisesi ancak Ankara Fen Lisesi’ni de seçenekler arasına alabilirim. Kitaplar benim en yakın arkadaşım gibiydi. Sınavdan sonra cevaplarımı ailemle birlikte kontrol ettik ve tam puan bekliyordum. Zor sorular vardı ama üstesinden geldim. Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Sınavdan sonra ailemle birlikte kitapçığımı kontrol etmiştim. Beklediğim bir sonuçtu” dedi.

        ‘YORUMLAYABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ, KİTAP OKUYARAK BUNU YAPABİLDİ’

        Apari’nin babası 100. Yıl Anaokulu Müdürü Erdal Apari ise oğlunun hem kitap okuyarak hem de düzenli çalışmanın ödülünü aldığını belirterek, “26 yıllık eğitimciyim. 5’inci sınıftan itibaren Ömer’in düzenli çalışmasına dikkat ettim, o da buna uyarak düzenli bir şekilde kitap okudu ve ders çalıştı. Yeni sınav sisteminde yorumlayabilmek çok önemli, Ömer’de kitap okuyarak bunu yapabildi. Keşke ilimizde tam puan alanların sayısı fazla olsaydı. Tek soruyla 500 tam puanı kaçıranlar var. Ömer çoğu zaman evde çalışıyordu bazen de külliyedeki kütüphanede de çalışıyordu. Oğlum hangi mesleği yaparken mutlu olacaksa biz de ona destek vereceğiz” diye konuştu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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