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        Batman'da, sulama kanalına girip boğuldu

        BATMAN'da sulama kanalına giren ve gözden kaybolan Mehmet Şirin Belgi (20), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:18
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        Batman'da, sulama kanalına girip boğuldu
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        BATMAN'da sulama kanalına giren ve gözden kaybolan Mehmet Şirin Belgi (20), boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Tilmerç Mahallesinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp kanala giren Mehmet Şirin Belgi, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gözden kaybolan Belgi'yi arkadaşları suya girerek kanaldan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Belgi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Belgi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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