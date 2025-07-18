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        Batman'da "Aydınkonak Trafo Merkezi" inşaatında sona gelindi

        Batman'da sanayi ve yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı süren Aydınkonak Trafo Merkezi inşaatında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:54 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:54
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        Batman'da "Aydınkonak Trafo Merkezi" inşaatında sona gelindi
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        Batman'da sanayi ve yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı süren Aydınkonak Trafo Merkezi inşaatında sona gelindi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, çalışların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

        Vali Canalp, geçen yıl temeli atılan merkezin yapımında kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi.

        Canalp, şunları kaydetti:

        "Bugün güç trafoları sahaya ulaştı. Montaj işlemleri kısa sürede başlayacak. Söz verdiğimiz gibi aralık ayı sonunda bu projeyi tamamlamış olacağız. Bu yatırım sayesinde şehir genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilecek, sürekli ve kaliteli enerji sağlanacak. Yeni organize sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve sera OSB'lerin enerji ihtiyacının da bu merkez aracılığıyla karşılanacak. Bu yatırım kentin kalkınması açısından stratejik öneme sahip. Batman'a ikinci bir trafo merkezi kazandırmak amacıyla yürütülen yer tespiti çalışmalarında önemli mesafe alındı. Mülkiyet sorunlarını çözdükten sonra bu yıl içinde ikinci trafo merkeziyle ilgili süreci de başlatmayı planlıyoruz. Bu yatırımla Batman’ın önümüzdeki 50 yıllık enerji ihtiyacını güvence altına almış olacağız."

        Vali Canalp'a, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Batman Bölge Müdürü Murat Kaya eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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