        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifika aldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 1. dönem eğitimlerini tamamlayan 224 öğrenciye sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:50
        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifika aldı
        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 1. dönem eğitimlerini tamamlayan 224 öğrenciye sertifikaları verildi.

        Batman Üniversitesi merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Atölyede geçen yıl ekim ayında eğitime başlayan ortaokul ve lise öğrencileri, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka alanlarında eğitim aldı.

        Birinci dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 224 öğrenciye, törenle sertifikaları takdim edildi.

        TÜGVA İl Başkanı Mehmet Onutçu, programda yaptığı konuşmada, icathanede yetişen öğrencilerin Batman'da ve ülkede söz sahibi olacaklarını söyledi.

        İcathanenin gençler için üretim, gelişim ve değer merkezi olduğunu kaydeden Onutçu, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz aldıkları her dersin sonunda kıymetli hocalardan da değerler eğitimi aldı. Her dönem dört kitap okuyacak şekilde zihinsel hem de ahlaki yönden gelişmelerine destek olundu. Her yıl TEKNOFEST yarışmalarına dahil olduk ve geçtiğimiz yıl dört finalist çıkarmanın gururunu yaşadık."

        Törene, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, icathane eğitimcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

